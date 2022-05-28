سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الحج لأداء الفريضة، وأيضا سعر الريال السعودي لمعرفة الأسعار مقارنة بالجنيه المصري في حالة السفر لكي يتمكنوا من تحويل الأموال المناسبة للتعامل في المملكة العربية السعودية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر، نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وسجلت العملة السعودية سعر نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.89 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري 4.92 جنيه للشراء مقابل 4.94 جنيه للبيع.

أسعار تذاكر طيران الحج 2022

وجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت أن أسعار تذاكر الحج هذا العام تبدأ من 16990 جنيهًا للدرجة السياحية، كما جاء سعر تذكرة درجة رجال الأعمال بـ 18990 جنيهًا مصريًا، وذلك لخط السير من «القاهرة / جدة / القاهرة».