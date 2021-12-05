صبا مبارك من «القاهرة السينمائي»: «المرأة حرة وتعمل اللي هي عايزاه»

حرصت الفنانة الأردنية صبا مبارك على شكر كل طاقم عمل أحدث أفلامها «بنات عبدالرحمن»، بعد فوزه بجائزة يوسف شريف رزق الله –إحدى جوائز مهرجان القاهرة السينمائي.

الفنانة الأردنية: المرأة حرة أيا كانت

وقالت صبا: «بشكر كل صناع هذا الفيلم وبالأخص مخرج الفيلم زيد أبو عبدالرحمن، بعد ما نجح أن يقدم العناصر النسائية للفيلم بشكل جيد ومستقل، وأعطاها حقها الكامل، لأن المرأة ليست فقط أخت فلان وزوجة فلان وأم فلان، المرأة سواء كانت محجبة أو نفخ تمها، أو عاملة اللي بديها إياه تعمله بحياتها حرة، وراح تضل حرة وعندها كرامتها وشخصيتها، وهي ملكة حياتها».

وأكدت «صبا»، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أن الشخصيات النسائية ليست هامشية ولها دورها الكبير في المجتمع، كما قدمها هذا الفيلم، موجهة شكرها للجميع من جديد وبالأخص الممثلة المصرية ياسمينا، التي شاركت في بطولة هذا الفيلم.

وقدمت «الوطن» بثا مباشرا لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيللي

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.