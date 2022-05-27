ارتفاع أسعار الكاكاو بسبب نقص الإمدادات من نيجيريا

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى ما يزيد عن 2450 دولارًا، وهو أكبر ارتفاع خلال أسبوع، وسط انخفاض الصادرات من المناطق الأكثر نموًا.

أدى انخفاض إمدادات الكاكاو من نيجيريا، رابع أكبر منتج للكاكاو في العالم، إلى تغطية صفقات البيع على المكشوف بعد أن أظهرت البيانات انخفاض صادرات الكاكاو النيجيرية في أبريل بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 12497 طنًا متريًا.

دليل على زيادة الطلب

وجاءت زيادة الأسعار الأخيرة كدليل على زيادة الطلب العالمي. وقالت مجموعة «جيبيكس»، وهي مجموعة مصدرة للكاكاو تضم ستة من أكبر مطاحن الكاكاو في العالم، في مايو أنها عالجت 49148 طنًا من الكاكاو في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، توقعت منظمة الكاكاو الدولية أن إنتاج الكاكاو العالمي 2021/202 سينخفض ​​بنسبة 5.2% على أساس سنوي إلى 4.95 مليون طن متري، من رقم قياسي بلغ 5.23 مليون في 2020/21، ما يؤدي إلى عجز قدره 181000 طن متري في السوق العالمية من فائض قدره 215000 في 2020/21.

أدنى مستوى في أسبوعين

وكانت العقود الآجلة للكاكاو انخفضت إلى أقل من 2500 دولار للطن، في 10 مايو الجاري، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، متأثرةً بقوة الدولار وعلامات وفرة الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وأرسل المزارعون في ساحل العاج، أكبر منتج للمحصول عالمياً، إجمالي 2.06 مليون طن من الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج في الفترة من 1 أكتوبر إلى 8 مايو الجاري، دون تغيير تقريبًا عن 2.07 مليون طن متري العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2375.80 دولار لكل طن بحلول نهاية الربع الجاري، وتشير التوقعات إلى تداوله عند 2223.02 دولار في غضون 12 شهرًا، وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس».