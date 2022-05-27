عطل مفاجئ في فيس بوك.. صفحات بيضاء وصعوبة التسجيل

كشف موقع downdetecto، المتخصص في رصد أعطال ومشاكل المنصات العالمية، عن وجود عطل مفاجئ في منصة التواصل الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم «فيس بوك» التابعة لشركة ميتا المالكة لتطبيق واتس آب وماسنجر وانستجرام وفيس بوك.

عطل فيس بوك صفحات بيضاء وصعبوة في التسجيل

وبحسب ما قاله موقع downdetecto، أن بعض مستخدمي فيس بوك على مستوى العالم يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى في تحميل الصفحات على تطبيق فيس بوك، حيث يجدون صفحات بيضاء فارغة، وهو ما دعا بعضهم لحذف التطبيق وإعادة تحميله من جديد، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الموقع، حيث ظهرت صفحات فارغة لا تحوي أي تحديثات للمستخدمين.

وشهدت اسهم فيس بوك خلال الفترة الماضية، ارتفاعا بلغ 19 %، وذلك بعد فترة من الانخفاض في الاسهم بسبب خروج العدد من المستخدمين إلى منصات منافسة، حيث بلغ مستخدمو فيسبوك النشطون يوميا، وهو مقياس رئيسي بالنسبة للمعلنين، إذ يعكس النشاط على المنصة، 1.96 مليار وهو أعلى قليلا من توقع 1.95 مليار، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.94 مليار.

27.91 مليار دولار أرباح فيس بوك في الربع الأول

وفقدت ميتا المالكة لأكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم فيس بوك وواتس آب وإنستجرام، وماسنجر، نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، بعد تقرير انخفاض عدد المستخدمين النشطين يوميا لفيس بوك للمرة الأولى، وتوقعت ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني من العام الجاري 2022 ما بين 28 و30 مليار دولار، فيما يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الحالي في المتوسط 30.63 مليار دولار، وبلغت إجمالي الإيرادات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من مبيعات الإعلانات،7% أي نحو 27.91 مليار دولار في الربع الأول، وهو يقل عن تقديرات المحللين لإيرادات 28.20 مليار دولار.