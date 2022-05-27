الأهلي يخوض مرانه الثاني بالمغرب.. وموسيماني يعالج أخطاء شريف وحمدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الثاني اليوم الجمعة، في المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يقام على ملعب مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء، تحت إدارة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، الأول أمس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي، بعد أن تفقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عدداً من ملاعب التدريب المحيطة بمقر إقامة بعثة الأهلى بالمغرب لتحديد ملعب المران قبل وصول بعثة الفريق، وجرى الاستقرار على ملعب الاتحاد.

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