ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 82.6%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن الحصول عليها من موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة الإلكتروني، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90%، والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في الجيزة، عبر الموقع الالكتروني للمديرية.

وأضاف «سلومة»، لـ«الوطن»، أنه تم اعتماد النتيجة اليوم من قبل المحافظ بعد أن انتهت جميع أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- الدخول على موقع المديرية.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر بحث.

- الحصول على النتيجة شاملة جميع المواد.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة وفقاً لترتيب الإدارات التعليمية، جاءت في الترتيب الأول إدارة الدقي التعليمية، يليها في الترتيب الثاني إدارة الشيخ زايد يليها في الترتيب الثالث إدارة جنوب الجيزة، موضحاً لـ«الوطن» أن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة تم حصرها بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ومراجعتها جيدا وفق القواعد المنظمة لذلك، لافتا إلى أن المديرية حريصة على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وأشار أشرف سلومة إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية وفي لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.