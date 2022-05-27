ضبط «مستريح الجبنة الرومي» بالجيزة: استولى على مليوني جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة أحد الأشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، بعد استيلائه على 2 مليون و300 ألف جنيه.

تفاصيل القضية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «مالك محل لبيع المواد الغذائية مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الجبنة الرومي مقابل حصولهم على أرباح شهرية».

الاستيلاء على مليوني جنيه

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2,300,000 جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، والاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 7 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.