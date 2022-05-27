محافظ أسيوط يوجه بإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والمضي قدما في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل استرداد حق الشعب، وذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة لاستعراض الموقف الحالي وسير عمل منظومة التقنين لسرعة إنجاز الملف.

استعراض معدلات الأداء

تم خلال اللقاء استعراض معدلات الأداء بالمحافظة بمراحل التقنين المختلفة «الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين» وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

حقوق المواطنين

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

ملف التقنين

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها لسرعة الانتهاء من النسب المتبقية من ‏الطلبات مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، كما كلف المحافظ بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والانتهاء من كافة العقود خلال أيام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة باعتبار ذلك إهدارا للمال العام وضياعا لهيبة الدولة.