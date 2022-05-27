ضبط 1452 قضية تموينية بينها قضية حجب سلع غذائية والتحفظ على 5 أطنان دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1452 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 5 أطنان دقيق، و392 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات 15,975 طن.

ضبط 645 قضية في مجال مخالفات المخابز

كما أسفرت الحملات عن ضبط 645 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات 18,600 طن دقيق بلدي و12 بطاقة ذكية، إلى جانب 22 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وصادرت الحملات 11,65 طن دقيق بلدي مدعم بمخبز بلدي في الشرقية، و5 أطنان بمخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و50 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بمخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة سوهاج، و32 قطعة ملصق خاصة بمركبات الطوارئ دون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق بمحل لتجارة كماليات السيارات بمحافظة المنوفية، و5,11 طن لحوم مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمصنع لتجهيز الوجبات تابع لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة.

التحفظ على 29 عبوة أدوية مدرجة بجدول المخدرات

وتحفظت الحملات على 29 عبوة أدوية مدرجة بجدول المخدرات وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخزن ملحق بمستشفى دون ترخيص بمحافظة القاهرة، و20 طن أعشاب نباتية دون مستندات، يشتبه في عدم صلاحيتها بمصنع لتعبئة الأعشاب في الشرقية، و5,18 طن منظفات صناعية متنوعة يشتبه في عدم صلاحيتها داخل مالك مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، و4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بمحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارات لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 12 قضية بمضبوطات بلغت 145,705 طن أقماح محلية داخل 8 مخازن بمحافظات «الدقهلية، القليوبية، والغربية».

ضبط المسئول عن محطة لتموين السيارات بالقاهرة لتلاعبه في حصص الوقود المُدعم

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية، لتلاعبه في الدفاتر الخاصة باستلام حصة السولار الُمدعم المُنصرف للمحطة، وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز في كمية السولار المنصرفة بلغت 1345 لتر سولار مُدعم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخزن دون ترخيص بداخله كمية من المطبوعات الورقية لشركات وعلامات تجارية مجهولة المصدر

وضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن مطبوعات ورقية كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن دون ترخيص وطباعة بندرول خاص بإحدى الجهات الحكومية وحيازته كميات من المطبوعات الورقية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت عن ضبط 3419 قضية متنوعة.