عاجل.. القبض على «مستريح المواشي» بالغربية: استولى على 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الماشية.

مستريح مواشي استولى على 3 ملايين جنيه

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بممارسة «تاجر ماشية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية»، لنشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3,400,000 جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، والاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

ضبط المستريح

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 3 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده، وجرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.