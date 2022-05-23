القبض على «مستريح» في القاهرة: متهم بالنصب على الأهالي في 17 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب شركة تسويق عقاري بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من صاحب شركة تسويق عقاري كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس «له معلومات جنائية» لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي بلغ 17 مليون جنيه عقب إيهامهم باستثماره في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

مزاولة نشاط اجرامي تخصص في النصب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية. باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم.. واتهموه بالنصب عليهم.

القبض على 4 مستريحين جدد في أسوان وسوهاج

وتمكنت الأجهزة الأمنية أمس من القبض على 4 مستريحين جدد في أسوان وسوهاج والإسكندرية، استخدموا حيلاً إجرامية في النصب على الأهالي للاستيلاء على أموالهم، بحجة استثمارها في مجال تجارة الأغذية والفاكهة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام أحدهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية وادعائه العمل في تلك الشركة.

القبض على مستريح في الاسكندرية

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صاحب شركة مقاولات في الاسكندرية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم في مجال العقارات، واستولى منهم على 17 مليون جنيه ورفض ردها أو دفع الفوائد المتفق عليها.