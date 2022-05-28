إسماعيل فرغلي: «ولادي مش غاويين فن.. وأنا بدعمهم»

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن أبنائه الثلاثة لا يوجد لدى أحد منهم الرغبة في دخول مجال التمثيل والعمل بالفن، وهو أمر يدعمه بقوة ولا يعمل على تغيير نيتهم أو تشجيعهم على التفكير في الاتجاه لعالم الفن، وذلك حسب تصريحاته لـ «تلفزيون الوطن».

إسماعيل فرغلي: ابني دمه خفيف وقادر على الارتجال

وأضاف «فرغلي»: «لا يوجد لدى أبنائي أو أحدهم أي رغبة في العمل بالتمثيل، بالرغم من أن ابني حسين لديه حضور وقدرة على الارتجال ودمه خفيف، لكن مش غاوي، ولا أفضَل دخولهم المجال».

أولادي ليس لديهم رغبة للعمل في التمثيل

وحول ما إذا كان رفضه بسبب الطريق الصعب الذي عاشه في الفن، قال إن رفضه يعود لأسباب كثيرة، دون الدخول في التفاصيل.

وحقق «فرغلي» نجاحًا كبيرًا في مسلسل مكتوب عليا، وتجسيده شخصية والد الفنان أكرم حسني، وحظى بإشادات النقاد والجمهور، لتميزه الشديد في إتقان الدور دون مبالغة.

وتحدث عن أسرته وأولاده ق: الحمدلله زوجتي سندي وعِشرة عمري وربنا يبارك فيها ويقدرني على رد جمايلها، لو قعدت أتكلم عنها سأتحدث كثيرًا «الرزق مش فلوس وبس، لكن الرزق لما بحسبها مع نفسي، ربنا أعطاني العمر الحمدلله، أب وأم علموني ماهو الحلال والحرام، كنت بحفظ قرآن وأنا طفل صغير، البيت كان فيه بركة، ربنا كرمني وتزوجت وأنجبت البنين والبنات، ورزقني حب الناس الذي يقدر بالمليارات».

وتابع: «ابنتي الكبرى نيرمين، حاصلة على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدًا، وتقوم بتحضير رسالة ماجستير، ولدي توأم حسين يدرس في السنة النهائية في جامعة القاهرة وينجح دائمًا بتقدير جيد، وتوأمه ملك تدرس صحافة وإعلام».