سعر اليورو اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك المصرية

منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، خاصة سعر اليورو والدولار باعتبارهما من العملات الأكثر تداولًا حول دول العالم المختلفة، إذ أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تحرص على توفير المرتبات للموظفين باليورو.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 28 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.78 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.87 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.76 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.74 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع، ووصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.75 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وجاء اليورو في البنك الأهلي نحو 19.80 جنيه للشراء ونحو 19.92 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.72 للبيع و20.00 جنيه للشراء، اليوم السبت، والموافق 28 مايو 2022.

وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أنه ومن المتوقع أن يتم تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه تقرير مزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics.