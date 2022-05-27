هشام سليم على خطى والده بعد إصابته بالسرطان.. الرضا بقضاء الله

تصدر اسم الفنان هشام سليم محركات البحث وأصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابته بمرض سرطان الصدر، وهو نفس المرض الذي عانى منه والده الراحل صالح سليم.

وتعامل الفنان هشام سليم مع مرض السرطان برضا تام، حيث قال في تصريحات خاصة إلى «الوطن» بعد إعلان إصابته: «الحمد لله أنا صحتي جيدة وراضي بقضاء الله وقدره وأقيم حاليًا في مدينة العين السخنة».

والجدير بالذكر أن المايسترو صالح سليم والد الفنان هشام سليم أصيب بنفس المرض عام 1998، وتعامل مع إصابته بنفس الرضا والهدوء.

هشام سليم يتحدث عن تعامل والده مع السرطان

وأشار هشام خلال لقاء سابق في برنامج «معكم» تقديم الإعلامية منى الشاذلي أن والده وقت إصابته بالسرطان قبل وفاته كان لا يشتكي وتعامل مع الأمر بشكل بسيط، قائلًا: «حياته كانت صعبة لكنه عمري ما اشتكي ولا عمره اتكلم ولا أي حاجة، حاجته هي حاجته ميدخلش حد فيها خالص».

وأضاف: «حتى لما جاله سرطان كانت بنتي موجودة وكان المفروض ياخدها للسينما في لندن، وراح للدكتور قاله انت عندك سرطان، قاله لازم أمشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع حفيدتي هوديها السينما، ودا يوم ما بلغه وخدها فعلا وداها السينما، ومكنش بيتكلم خالص، واتعامل عادي جدا، دا قضاء وقدر، وقال هيمشي في الإجراءات مش أكتر ولا أقل».

آخر أعمال هشام سليم

يذكر أن آخر أعمال هشام سليم مشاركته في فيلم «موسى» مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، ومنذ ذلك الوقت وهو يغيب عن الأعمال الفنية، حيث أوضح مصدر مقرب أن إصابته للسرطان كانت منذ عام ونصف.