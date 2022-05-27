حفلان لفريق أنسامبل سو الكوري على المسرح الصغير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلين لفريق أنسامبل سو، في الثامنة مساء الأحد والإثنين 29، 30 مايو على المسرح الصغير ويشارك في الحفل الثاني العازفان المصريان الدكتور عماد عفيفي (عود)، أمير عزت (إيقاع).

عماد عفيفي وأمير عزت في الحفل

يتضمن البرنامج الذي تنظمه الأوبرا مجموعة من المؤلفات التي تستخدم خلالها الآلات الكورية التقليدية المحلية والآلات الغربية لتنتج مزيج من الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة منها أغنية الروح، القمر الأحمر، الطائر الأسود، كي بوب، إلى جانب عدد من التابلوهات التراثية بالإضافة إلى أعمال موسيقية مصرية.

أنسامبل سو الكوري تأسس عام 2015

يذكر أن فريق أنسامبل سو تأسس عام 2015 بهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي مع دول العالم، قام الفريق بعدة جولات ولاقي الإعجاب والاستحسان محققا نجاحا كبيرا.

حفل غنائي موسيقي لـ بليغ حمدي

من المقرر أن يشهد يوم الأحد 29 مايو حفلا غنائيا موسيقيا للموسيقار الراحل الكبير بليغ حمدي حيث من المقرر أن يقام في مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام، وسيتم في الحفل تقديم موسيقي أغنيات سواح وجانا الهواي وحبيبتي من تكون وخلاص مسافر وميتى أشوفك وطاير يا هوي وليالينا والحب كله.