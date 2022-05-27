القابضة للمياه: استمرار أعمال الإحلال والتجديد بشبكات الإسماعيلية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب في عدد من المراكز والقرى بمحافظة الاسماعيلية، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

تجديد شبكات مياه الشرب بالمجاورة 14 بمدينة فايد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في بيان صحفي، إن الشركة بدأت أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالمجاورة 14 بفنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث يجري تغيير مواسير الاسبستوس واستبدالها بمواسير من مادة UPVC بأطوال 30 كم وأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصات، وذلك للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه في تلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم

وأشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الموبايل، وكذلك من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة نجاح الشركة فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن والتي شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفح الصرف الصحي أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية لافتا إلى أن معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الإصلاح.