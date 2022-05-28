وظائف خالية في WE بمرتبات عالية بجميع المحافظات.. اعرف الشروط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE» عبر صفحتها الر سمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية في وظيفة فنيين إزالة أعطال وتركيبات بجميع محافظات مصر، حرصًا من الشركة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية بين الحين والآخر.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في المصرية للاتصالات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الشركة المصرية للاتصالات WE

- أن يكون المتقدم لوظائف الشركة المصرية للاتصالات حاصل على شهادة تعليم متوسط أو فوق متوسط سواء كانت «ثانوي أو دبلوم أو معهد عامين».

- يفضل أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه إلمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية.

- كما يفضل إجادة التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور سواء كان حاصل على إعفاء أو مؤجل أو أدى الخدمة أو لم يصبه الدور.

- أن يكون المتقدم للوظائف لا يقل سنه عن 18 عامًا، ولا يزيد سنه عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط، نظرًا لطبيعة العمل.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في الشركة المصرية للاتصالات «WE»، الدخول عبر الصفحة الرسمية لشركة النمصرية للاتصالات، والدخول عبر اللينك الخاص بالتقديم لتلك الوظائف، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «الاسم، بطاقة الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة، العنوان كما مكتوب في البطاقة، رقم الموبايل، السن، المؤهل، سنة التخرج، الموقف من التجنيد» ثم يتم الضغط على إرسال حتى يتم تسجيل طلب الحصول على الوظيفة.