«مياه المنيا» تعلن عن وظائف خالية في هذه التخصصات.. اعرف الشروط

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس «درجة أولى - ودرجة ثانية - ودرجة ثالثة»، من خريجي إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو ما يعادلها، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الإعلان رقم 1 لسنة 2022، التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة مهندس «درجة أولى - درجة ثانية - درجة ثالثة»، وهي كالتالي:

- مهندسين ميكانيكا قوى.

- مهندسين كهرباء قوى.

- مهندسين مدني.

- مهندسين ميكانيكا سيارات.

- مهندسين اتصالات.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس «درجة أولى - درجة ثانية - درجة ثالثة»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصصات المطلوبة بعاليه.

- أن يكون عضوًا بنقابة المهندسين.

- تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية طبقًا للقانون.

- يقبل المتقدم العمل بأي مركز من مراكز المحافظة، ويقبل العمل بنظام الورديات المتغيرة.

- سيتم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط على اللينك الخاص بكل وظيفة، والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإرسال الأوراق المطلوبة.

- سيتم التعاقد مع المستوفيين والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية، وفقًا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة.

آخر موعد لتقديم الطلبات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أنه سيتم إغلاق رابط التقديم الإليكتروني لطلبات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس «درجة أولى - درجة ثانية - درجة ثالثة» وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، يوم الاثنين الموافق 30 من شهر مايو الجاري 2022، ولن يتم النظر لأي طلب يُقدم بعد الميعاد المحدد من قبل الشركة.