عمليات مصر الجديدة تتلقى بلاغا باصطدام سيارة بعمود إنارة

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بالقاهرة بلاغا بحادث سير مروري بالجزيرة الوسطى بشارع الحجاز مع شارع نزية خليفة حيث اصطدمت سيارة بعمود إنارة دون خسائر في الأرواح.

ووجه اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، بناء على تعليمات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع قسم مصر الجديدة وشركة انفيروماستر للنظافة إلى مكان البلاغ وتم العمل على إزالة أثار الحادث، ورفع عمود الإنارة بشارع الحجاز مع شارع نزية خليفة وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

حملة إزالة إشغالات

من ناحية أخرى، شهد حي مصر الجديدة بالقاهرة حملة على المحال لضبط الإشغالات وتطبيق القانون بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة ووحدة الرصد البيئي وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت نتائج الحملة عن إزالة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع ابراهيم اللقانى والخليفة المأمون وسيد عبد الواحد وابراهيم نور الدين وبطرس غالى والأهرام ورمسيس ودمشق وميدان الإسماعيلية وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبيروت وإسماعيل رمزى وميدان الجامع وناصية شارع صلاح الدين، مع الاستمرار في تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين وتطبيق القانون.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

كما تم الاستجابة لشكاوى المواطنين بشوارع البادية والميرغنى وأبو بكر الصديق وجسر السويس والشيخ أبو النور بمصر الجديدة وإزالة الشكاوى بالشوارع، فضلا عن استمرار أعمال التوسعات الجارية بشارع حسين كامل سليم بنطاق ألماظة حيث سيسهم هذا المحور في خلق شريان مروري حيوي.