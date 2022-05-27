غرفة السياحة: حجوزات سياحية مرتفعة للأقصر وأسوان في الشتاء المقبل

قال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن العديد من وكلاء السياحة بالدول الأوربية مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، إضافة إلى أمريكا، بدأوا عقد اتفاقات أولية مع فنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة لإرسال مجموعات سياحية إلى المحافظات السياحية بالصعيد بداية من الموسم الشتوى المقبل الذي سيبدأ في أكتوبر 2022.

أعداد السياح الوافدين سترتفع خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع، وفقا لمؤشرات تلك الحجوزات، توافد أعداد من السياح إلى الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء المقبل، لتشهد المحافظتين انتعاشه مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن وكلاء السياحة بالدول الأسيوية وخاصة اليابان والهند والصين لم تعلن موقفها حتى الآن من تسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية شهر يناير 2023.

تراجع الحركة السياحية خلال الـ 3 أشهر المقبلة

وأشار إلى أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان ستتراجع بشكل جزئي خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد خلال تلك الفترة والتي تصل إلى نحو 50 درجة مئوية، موضحا أن هناك تراجعا في الحركة الوافدة من إسبانيا وفرنسا إلى الأقصر.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد أن إسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري، موضحا أن حركة السياحة الداخلية إلى الأقصر وأسوان لم تشهد إقبالا كبير هذا العام إلا في فترة إجازات منتصف العام الدراسى .

وكان محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في حجم الطلب على زيارة المناطق السياحية الأثرية والثقافية الموجودة بكل من الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي لهذا العام بنسبة 28% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.