«تسويق السياحة»: موسم الصيف المقبل الأفضل سياحيا للأقصر منذ 10 سنوات

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مؤشرات حركة السياحة والطلب على الأقصر تشير إلى أن الموسم السياحي الصيفي المقبل هو الأفضل منذ عام 2011، خاصة بعد توالي الاكتشافات الأثرية، موضحا أن الأقصر بدأت بالفعل في حصد نتائج احتفالية طريق المواكب التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السوق الاسكندنافية والإيطالية بدأت في العودة بقوة، كذلك السوق الفرنسية العائدة بعد إحجام اقترب من 10 سنوات مع توقعات بمزيد من رحلات الطيران الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

فتح المزارات السياحية بالأقصر ليلا

وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، طالبت الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بفتح المقاصد الأثرية بالبر الغربي ليلا للسائحين، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال النهار والتي تصل لنحو 50 درجة، لافتا إلى أن المقاصد الأثرية المطلوب فتحها ليلا للزيارة بالبر الغربي، هي وادي الملوك، معبد حتشبسوت، معبد هابو، معبد الرامسيوم، وذلك حتى يتمكن السياح المتواجدون بالأقصر حاليا من زيارتها.

الأقصر متحف مفتوح

وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تتحول الأقصر إلى متحف مفتوح، وكذلك إضاءة جبل القرنة ليلا، الذي أصبح بمثابة كتلة ذهبية، فإن فتح المقاصد الأثرية ليلا يدعم بشكل قوي فكرة المتحف المفتوح، وهو ما يمنح الفرصة للسائحين لزيارتها ليلا تفاديا لإحجام بعض السائحين للزيارة خلال فترة النهار نتيجة لإرشادات دولهم فيما يتعلق بتفادي درجات الحرارة المرتفعة وما قد يترتب عليها.

وأشار إلى أن الدولة بذلت قصارى جهدها في دعم الأقصر بالبنية الأساسية، خاصة الطرق، وهو ما يجب استثماره والاستفادة منه في النشاط السياحي، مشيرا إلى إمكانية زيادة قيمة تذكرة زيارة المزارات الأثرية والسياحية خلال الفترة الليلة، ما يزيد من دخل المقاصد الأثرية.

يشار إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان يبلغ نحو 100 فندق .