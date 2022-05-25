طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقسًا ربيعيًا مشمسًا مع وجود انخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل، واستمرار نشاط الرياح المتقطعة، ولكن شدتها منخفضة مقارنة بأمس الثلاثاء، حيث كان الطقس مائلًا للبرودة مع وجود سحب متقطعة في السماء.

سيولة مرورية وانتظام التنقل

وشهدت المحافظة صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على المحاور الرئيسية التي تربط بين أحياء ومدن المحافظة، كما انتظمت حركة الوصول للأسواق سواء الجملة أو الأنصاري، بالإضافة إلى انتظام حركة الكرور أمام الطلاب الذاهبين إلى اللجان الامتحانية دون معوقات، فيما استمرت أجهزة محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس.

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال النهار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، من نشاط الرياح، والارتفاع النسبي في درجة الحرارة خلال النهار، وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل، إذ تصل إلى 19 درجة مئوية، فيما تصل العظمى إلى 32 درجة، وسط توقعات بعدم توافر فرص لسقوط أمطار.

سرعة الرياح 29 كم في الساعة

وسجلت أجهزة الرصد بالأرصاد الجوية، القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم الأربعاء الموافق 25-5-2022، كالتالي:

- نسبة الرطوبة 35%.

- الحرارة 25 درجة مئوية.

- الرياح سرعتها سجلت 29 كم /ساعة.

أما عن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس اليوم الأربعاء الموافق 25-5-2022، فهي معتدلة إلى مضطربة، ويترواح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح السطحية شمالية غريبة.