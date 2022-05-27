تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. تعافى من الكسر بعد العملية

كشف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، بعد أن تعرض لكسر في قدمه منعه من إلقاء خطبة الجمعة للأسبوع الرابع على التوالي.

عبد الغني هندي يطالب بالدعاء للدكتور أحمد عمر هاشم

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور أحمد عمر هاشم بحالة جيدة، وندعو الله أن يتم عليه الشفاء، وأن يجبر الكسر الذي أصاب قدمه، فالجميع يشتاق إلى سماع صوت الدكتور أحمد عمر هاشم على المنابر من جديد، وفي الحفلات والأمسيات الدينية، فالجميع يحتاج إلى هذا الصوت الذي يعبر عن وسطية الدين.

وطالب عبد الغني هندي، الجميع بالدعاء للدكتور أحمد عمر هاشم أن يتم شفاؤه على خير، كما بين أن الدكتور أحمد عمر هاشم حريص على أن يسأل عمن يسأل عنه، ويشكر كل من يسأل عنه ويدعو له.

هندي: أحمد عمر هاشم سيعود للمنابر قريبا

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: الحمد لله الدكتور أحمد عمر هاشم بخير ويتعافى من الكسر الذي أصابه بعد أن أجرى العملية الجراحية، وقريبا سيعود الدكتور إلى المنابر من جديد وسيعود إلى إلقاء الدروس الدينية كما كان يفعل قبل أن يصاب، كما أن الدكتور حريص على العودة لعمله في الدروس الدينية من جديد.