عبدالغني هندي: أحمد عمر هاشم سيعود للمنابر قريبا بعد تحسن حالته الصحية

يغيب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، عن المنابر في خطبة الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما تعرّضه لكسر، وخضع لجراحة ناجحة، أبقته في المنزل حتى شفاؤه.

في هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنّ الدكتور أحمد عمر هاشم «بخير»، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتم عليه الشفاء وأن يجبره من هذا الكسر.

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع «تلفزيون الوطن»: «كلنا كتلاميذ وجمهور الدكتور في شوق إلى الاستماع لصوته على المنابر والأمسيات، جميعنا في شوق إلى هذا الصوت النبيل الذي يعبر عن وسطية هذا الدين، ونسأل الله بحق هذه الأيام المباركة أن يتم شفاؤه على خير».

تحسن دائم

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: «الحمد لله، فضيلة الدكتور في تحسن دائم، وإن شاء الله عما قريب يعود للمنابر كما كان، وسيملأ المساجد والدروس وكل الأماكن التي كان يُدرس فيها العلم النافع للناس عما قريب».

حريص على استمرار عمله

وأشار، إلى أنه حريص على استمرار عمله الدؤوب في الدعوة إلى الله ورفع راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «العملية الجراحية مفيش فيها جبس، ولكن بالعلاج الطبيعي وفضل الله وتوفيقه أن ينعم الله عليه بالشفاء في القريب العاجل، حتى نلحظ نشاطه الدعوي مرة أخرى ويملأ الدنيا، فالتطور الملحوظ والإيجابي في حالته يبشر أنه عمّا قريب سيعود إلينا مرة أخرى إلى المنابر ودروس العلم وحلقاته مرة أخرى».