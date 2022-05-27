إسماعيل فرغلي عن علاقته بـ«السوشيال ميديا»: أبيض خالص وماليش في التريند

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن علاقته بالسوشيال ميديا، ليست جيدة ولا يعرف عنها الكثير، مؤكدا أن التريند وتصدره محركات البحث، أمرًا لا يشغله كثيرًا، وأنه يركز فقط في عمله.

وأضاف خلال تصريحاته لـ «تلفزيون الوطن»، أنه لم يكن يعرف شيئًا عن انتقادات السوشيال ميديا، إلا بعد نجاحه في مسلسل مكتوب عليا، وحديثه عن الأيام الصعبة التي عاشها وحكاية تناوله علبة كشري في عِز أزماته.

إسماعيل فرغلي: التريند مش في دماغي

وقال إسماعيل فرغلي، إن علاقته بالسوشيال ميديا «أبيض خالص مفيش» متابعًا بقوله: «مثلًا أنا صفحتي على موقع فيسبوك عدد متابعيها نحو 1200 شخص تقريبًا، لأني غير مهتم، وينصحوني بالذهاب إلى صفحات المشاهير أصحابي والتعليق لديهم لزيادة عدد المتابعين لدي، لكن أنا مش في دماغي، أنا عايز أكون مع ربنا، ولغاية كده الحمد لله أنا راضي تمامًا».

واستطرد قائلًا: «حسيت إن ربنا بيكافئني الحمد لله كل واحد نجم في منطقته، الشخص لازم يرتب حياته، ويخصص وقت للي خلقه ووقت للي خلفوك وصلة الرحم والحفاظ على الصلاة عشان ربنا يكرمنا، لازم نتقي الله، الدين سلوك ومعاملة ولازم نصبر ونتحمل وعلى قد ما نصبر فرجه قريب».

انتقادات السوشيال ميديا

وحول اعتياده على انتقادات السوشيال ميديا قبل نجاحه في مسلسل مكتوب عليا وتحقيقه شهرة واسعة، قال ضاحكًا: «لا ياستي هسيب الشهرة وأرجع تاني الناس تِشبه عليّ أحسن، كان الواحد متداري ومستخبي، وكانت حلوة أوي ومستورة، وأنا غير متعود على أن يظلمني أحد أو يجرحني».

وكان الفنان إسماعيل فرغلي، تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن بعض اللحظات الصعبة في حياته والتي وصلت إلى درجة محاولة تدبيره ثمن علبتين كشرى له وزوجته وابنته الصغيرة وقتها، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا ينقسمون ما بين داعم له ولذكرياته بكل ما فيها، وما بين رافضين لطرح هذا الموضوع في الوقت الحالي من أجل الحصول على نسب مشاهدات لصالحه.

وعن تعليقات السوشيال ميديا بشأنه، قال إسماعيل فرغلي: «هناك تعليقات لا تعجبني من الأساس، أنا تحدثت عن موقف مررت به في بداية حياتي، وكيف كنت أقوم بجمع الجنيه في البيت من أجل شراء علبتين كشري لي وزوجتي وابنتي الصغيرة».