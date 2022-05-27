بعد نشر «الوطن» للواقعة.. الأوقاف تحقق في أزمة مسجد السيدة عائشة

كشفت مصادر بالقطاع الديني بوزارة الأوقاف عن فتح التحقيق في فيديو نشرته جريدة الوطن حول قيام عامل بأحد مساجد السيدة عائشة بطرد المصلين قبل صلاة الجمعة.

التحقيق في صحة الفيديو

أوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع، وجَّه بالتحقيق في صحة الفيديو، وما إذا كان هذا الشخص تابعًا لوزارة الأوقاف من عدمه، وهل المسجد أو الزاوية يدخل تحت سيطرة الوزارة من عدمه؟

وأشارت المصادر إلى أن لجان المتابعة بوزارة الأوقاف رصدت فيديو جريدة الوطن، وجرى توجيه التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنه.

دور وزارة الأوقاف خدمة بيوت الله

كان القطاع الديني بوزارة الأوقاف أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة حريصة كل الحرص على خدمة عباد الرحمن المتوافدين على المساجد لإقامة الصلاة بكل أريحية وهدوء للمصلين في ظل الأجواء الإيمانية، وأنه في حال رصد أي تجاوز بالمسجد تقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.

وأوضح القطاع الديني أن دور الأوقاف هو خدمة بيوت الله ورواد بيوته، وتوفير المناخ والجو الملائم والمناسب لهم لأداء شعائرهم باطمئنان وسكينة، ولا أدل على ذلك من قيامها بهذا الدور العظيم في عمارة بيوت الله تشييدًا وافتتاحًا وصيانة وفرشًا ونظافة وتجهيزًا بأعداد لا سابقة لها وبمستوى شديد التميز.