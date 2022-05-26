إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية القلعية في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت شركة مودرن جاس اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية القلعية بمركز ومدينة ابو تشت بمحافظة قنا وذلك بعد الانتهاءمن تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وتنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1724 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 6573 متر شاملة فرعات المنازل.

تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية القلعية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 وحدة سكنية بالقرية

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 وحدة سكنية بالقرية.

وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 10 قرى بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى)، وجارٍ التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع مرة واحدة.