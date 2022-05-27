وزير الخارجية القبرصي يزور المتحف القومي للحضارة: كنوز مصر مبهرة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وزير الخارجية القبرصي، إيوانيس كاسوليدس، يرافقه السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

جولة داخل المتحف

واصطحبت وزير الخارجية والوفد المرافق له الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، في جولة داخل المتحف شملت زيارة قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري التي افتتحت مؤخرًا.

وأثنى الوزير والوفد المرافق له على روعة المكان وسلاسة وجمال العرض المتحفي وما يتميز به متحف الحضارة بين متاحف العالم، من أحدث طرق عرض للقطع الأثرية والمقتنيات والترتيب الزمني لها، وأيضًا قاعة المومياوات الملكية وشاشات العرض التي ليس لها مثيل.

تسجيل كلمة في دفتر الزوار

وحرص كاسوليدس، على تسجيل كلمة في دفتر الزيارات بالمتحف، أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكنوز المتحف التي وصفها بالمُبهرة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، بأن تلك الزيارات المتتالية لسفراء ووزراء خارجية العديد من دول العالم، تعتبر خير دليل على مكانة المتحف القومي للحضارة المصرية وأهميته، والدور الثقافي المتنوع الذي يلعبه، ما يجعل مصر محط أنظار العالم.