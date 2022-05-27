السياحة: بدء الإجراءات التنفيذية للحج بعد الانتهاء من القرعة الأحد المقبل

تجري وزارة السياحة والأثار القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام، بعد غد، الأحد، وقال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إنه سيتم من خلال القرعة اختيار 9200 مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج الذي تنظمه شركات السياحة تحت إشراف وزارة السياحة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء القرعة ستبدأ الإجراءات التنفيذية للحج كمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج في المملكة العربية السعودية، فضلا عن تحديد مواعيد بدء الرحلات وحجز تذاكر السفر للحجاج.

استكمال كافة إجراءات السفر

وأضاف لـ«الوطن»، أنه فور إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان أسماء الفائزين ستطلب الشركات من الفائزين بالقرعة دفع باقي قيمة برنامج الحج بأسرع وقت حتى تستطيع الشركات دفع مقابل الخدمات الموجودة في برنامج الحج كقيمة السكن بمكة والمدينة والتنقلات الداخلية وتكاليف الإقامة بالمشاعر المقدسة بـ «منى وعرفات»، وغيرها المدرجة في برنامج الحج، لافتا إلى أن الفائز بالقرعة لن يتحصل على تأشيرة الحج قبل أن تقوم الشركات بسداد كامل المستحقات عن تلك الخدمات، كما ستطلب الشركات من الفائزين استكمال باقي الإجراءات ومنها استخراج شهادة تحركات للتأكد من عدم سفره لأداء الحج قبل ذلك .

شركات السياحة تسافر للسعودية الأسبوع المقبل لإجراء معاينة مساكن الحجاج

وأشار إلى أن وفود شركات السياحة ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل، السفر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء معاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة المصريين ولابد من أن تتوافق مع الضوابط المصرية والسعودية لتسكين الحجاج، لافتا إلى سفر لجنة من وزارة السياحة للتأكد من مطابقة المساكن التي سيقيم بها الحجاج للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أنه يحق للّجنة وزارة السياحة رفض أية مساكن لا تٌطابق الضوابط المنظمة للحج السياحي مع إجبار الشركات السياحية على تغييرها بما يتوافق مع تعليمات وزارة السياحة بخصوص سكن الحجاج المصريين.