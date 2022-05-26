«مستثمري سيناء»: 55% نسبة الإشغال الفندقي في مرسى علم خلال مايو الجاري

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال شهر مايو 2022 سجلت نسب أعلى من نظيرتها بشرم الشيخ وذلك للمرة الأولى هذا العام، وصلت لـ55%، موضحا أن الغردقة ومرسى علم كانتا أقل تأثرا بتوقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

زيادة الرحلات الوافدة لشرم الشيخ بداية من يوليو

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى مرسى علم والغردقة أعلى من الوافدة لـ شرم الشيخ، والسياح الألمان الأكثر تواجدا بمصر حاليا، إذ يفضلون خلال زيارتهم لمصر التواجد بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وتابعت أن أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ ستبدأ في الزيادة بداية من شهر يوليو المقبل بعد وصول التدفقات السياحية من العديد من الدول على رأسها إيطاليا.

عدد الرحلات التي استقبلتها مرسى علم خلال الأسبوع الجاري

ومن جهته قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، مطار مدينة مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الجارى نحو 86 رحلة سياحية قادمة من الدول الأوربية وبخاصة المانيا وبولندا وهولندا والتشيك، متوقعا أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى أن ألمانيا تعتبر الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري، معربا عن آماله في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من الدول الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد السياحي المصري خاصة إيطاليا وبريطانيا مع عودة الحركة من روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت بسبب الحرب الدائرة بين البلدين.