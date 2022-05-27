حبوا ينقلوه خلصوا عليه.. مقتل شاب طعنًا بالشرقية في الطريق لمصحة إدمان

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن أثناء مشادة بينه وبين 3 أشخاص حاولوا نقله إلى مصحة لعلاج الإدمان، حيث بادر بالتشاجر معهم وفي أثناء ذلك أصيب بجرح طعني ما أدى لوفاته.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بمقتل شاب في بلبيس

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بمقتل «محمد. م. ش»، 25 عامًا، مقيم بمدينة بلبيس إثر إصابته بجرح طعني على يد 3 أشخاص بعد مشادات بينهم.

القبض على المتهمين بمقتل شاب في بلبيس

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن والدة الشاب المتوفى كانت استعانت بـ3 أشخاص لمحاولة نقل ابنها إلى مصحة للعلاج من الإدمان إلا أنه قاومهم وأثناء وقوع مشادات بينهم أصيب بجرح طعني بسلاح أبيض.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.