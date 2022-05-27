بعد مقتل 19 طفلا في تكساس.. الشركة المصنعة للسلاح ترفض حضور «مؤتمر البنادق»

قالت الشركة المصنعة لسلاح ناري تم استخدامه في إطلاق النار على مدرسة روب الابتدائية إنها لن تحضر مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق يوم الجمعة.

وبحسب سي إن إن بيزنس، قال ستيف ريد ، نائب رئيس التسويق في دانيال ديفينس، في بيان: «دانيال ديفينس لن يحضر اجتماع هيئة الموارد الطبيعية بسبب المأساة المروعة في أوفالدي، تكساس، حيث تم إساءة استخدام أحد منتجاتنا بشكل إجرامي».

هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب للترويج لمنتجاتنا

وأضاف ريد: «نعتقد أن هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب للترويج لمنتجاتنا في تكساس في اجتماع NRA»، وقتل مسلح 19 طفلا واثنين من المدرسين في المدرسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

عثر المحققون على إحدى بنادق المشتبه به من طراز AR15 ، والتي صنعها دانيال ديفينس، في المدرسة، وفقًا للسناتور بولاية تكساس، جون ويتمير، الذي تلقى إحاطة من سلطات إنفاذ القانون.

من المقرر أن تعقد هيئة الموارد الطبيعية اجتماعها السنوي في هيوستن يوم الجمعة، وهو أول مؤتمر لوبي السلاح منذ 3 سنوات، وألغت المنظمة الاجتماعين السابقين بسبب جائحة كوفيد، وسيلقي كبار مسؤولي هيئة الموارد الطبيعية والسياسيين الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس هيئة الموارد الطبيعية واين لابير، كلمة أمام الحضور.

يعرض صانعو الأسلحة منتجاتهم في المعرض

سوف يعرض صانعو الأسلحة أيضًا منتجاتهم في المعرض، لكن لن يكون دانيال ديفينس من بينهم، ووصفت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إطلاق النار على مدرسة الثلاثاء بـ«الشر».

وقال البيان «نشعر بحزن عميق للأحداث المأساوية في تكساس هذا الأسبوع»، «أفكارنا وصلواتنا إلى العائلات والمجتمع الذي دمره هذا العمل الشرير»، تم اكتشاف البندقية من طراز AR15 مع المشتبه به، سلفادور راموس، الذي قُتل برصاص أحد ضباط حرس الحدود.

وقال السناتور رونالد جوتيريز، الذي يمثل يوفالدي، إن الأسلحة تم شراؤها بشكل قانوني من تاجر معتمد فيدراليًا في المنطقة بمناسبة عيد ميلاد راموس الثامن عشر.

لم يكن دانيال ديفينس هو المشارك الوحيد في مؤتمر NRA الذي انسحب، ألغى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت ظهوره شخصيًا ولكنه سيتحدث إلى أعضاء NRA «من خلال فيديو مسجل مسبقًا». وألغى ثلاثة موسيقيين على الأقل كانوا مستعدين للغناء في حفل موسيقي في مؤتمر نهاية هذا الأسبوع عروضهم. استشهد دون ماكلين ولاري جاتلين ولاري ستيوارت بإطلاق النار في أوفالدي باعتباره سبب الإلغاء.