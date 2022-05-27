مستثمرو السياحة: انفراجة في الحركة الوافدة لشرم الشيخ بداية من يوليو

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن غالبية فنادق شرم الشيخ تمر حاليا بأزمة كبيرة نتيجة انخفاض الحركة السياحية الوافدة إليها، موضحا أن شرم الشيخ كانت المدينة السياحية الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان يمثل سياح الدولتين أكثر من 60% من إجمالي السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا، متابعا: «العديد من الفنادق عاجزة حاليا عن التطوير أو إجراء عمليات صيانة كاملة نظرا لعدم وجود تمويل كاف لديها».

توفيق أوضاع نحو 100 فندق بشرم الشيخ

وأضاف لـ«الوطن» أنه نظرا لقلة الموارد المالية وعجز الفنادق عن الالتزام بالمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي والتي أقرتها العام الماضي، منحت لجان وزارة السياحة نحو 100 فندق بشرم الشيخ فرصة لتوفيق أوضاعها قبل أن يتم تخفيض درجة النجومية الخاصة بها حال لم تلتزم بالمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي والتي تم إقرارها بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

زيادة أعداد الرحلات الإيطالية

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة أن هناك انفراجة ستحدث في الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ بداية من شهر يوليو المقبل، حيث ستبدأ شركات السياحة الإيطالية في زيادة عدد رحلاتها إلى المدينة، كما أن هناك مؤشرات لزيادة حركة السياحة الداخلية للمواطنين المصريين خلال الموسم السياحي المقبل، وبخاصة في ظل العروض السعرية المخفضة التي بدأت الفنادق وشركات السياحة في الإعلان عنها لجذب المواطنين المصريين لزيارتها عقب انتهاء امتحانات آخر العام الدراسي.

وكان رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم سيستقبل الأسبوع المقبل نحو 97 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن غالبية السائحين الوافدين خلال تلك الرحلات من ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك، موضحا أن تلك الرحلات سترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.