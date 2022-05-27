سلوى بكر: على أيامنا كنا بنلبس فوق الركبة ومكنش فيه تحرش وتنمر.. فيديو

قالت الروائية سلوى بكر، إن الأهالي تطلب من بناتها ارتداء الحجاب لأنهم يسمعون بالجوامع بأن بناتهن لن يكونوا ذوات أخلاق أو مهذبة إلا بوضع «حتة القماشة» على رأسها، فهل هذا كلام يعقل؟.

التحرش والاغتصاب ظواهر مكنتش على أيامنا

وتساءلت سلوى بكر، خلال مداخلة هاتفية على تليفزيون الوطن، عن أخلاق البعض في وقتنا الحالي رغم انتشار النقاب والحجاب وخطب الجمعة، متابعة: «السؤال بقى، اتحجبنا واتنقبنا والناس كلها محجبة ومنقبة وبنسمع الخطبة قبلها قرآن وبعدها، ما رأيك في الأخلاق الآن؟ والظواهر زي التحرش والتنمر والاغتصاب ليه مكنش ده موجود أيامنا وكنا بنلبس فوق الركبة ومكناش محجبات ومكناش بيحصل لنا تحرش ولا تنمر».

البعض شاغل نفسه بالجسد فقط

وتابعت: «في الوقت اللي بيحصل ده على نقيضه العري، العري الكامل ومحدش بينطق، هما بيتشطروا على الناس الغلابة اللي زينا، اللي بيتعرى أوي زي اللي بيتغطى أوي، هو شاغل نفسه بالجسد فقط، لكن أنا كائن متكامل سواء امرأة أو رجل، لما ربى دقنه ومرتشي يا فرحتي!».

الدين مش مظهر ولكن جوهر

وواصلت: «إحنا بنتكلم على بعض الناس مش كل الناس، أنا مش بقول إن المحجبات أو المنقبات وحشين، ممكن فيه طبيب لا يؤدي عمله وفاسد، والإطلاق خطأ، أنا أتحدث عن شكلانية التدين وأن الدين كله يختزل في شكل ومظهر وطول الوقت بنتكلم فيه 24 ساعة، لكن الدين جوهر نتكلم عن العدل الاجتماعي، والعدالة الإنسانية، نفسي شيخ جامع يطلع يكلمني في ده وعن الانتماء للوطن والمجتمع كلم الناس ميرموش وساخة في الشارع».

وأوضحت أن رجل الدين ليس مقدس، «أنت كشخص مش مقدس، رجل الدين مش مقدس، أنت مش كاهن».