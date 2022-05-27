الفتاة الصومالية المتهمة بقتل سائق توك توك: هددني بسكينة.. ودافعت عن شرفي وطعنته

جلست الفتاة الصومالية على مقعد خشبي أمام محقق النيابة العامة تروي تفاصيل اتهامها بقتل سائق توك توك بصحراء أكتوبر قائلة: «هددني وقام بوضع سكين أخرجه من أسفل مقعده ليراودني عن نفسي توسلت له بأن يتركني وشأني ولكن نظراته أرادت غير ذلك، دفعته بيدي وحاولت الهرب ولكنه لحق بي».

سائق التوك توك يخرج عن مساره «دا طريق مختصر»

كانت تلك الكلمات هي التي أدلت بها الفتاة الصومالية أثناء التحقيقات لتكمل: خرج عن مساره وانجرف إلى طريق لم أعهده من قبل، وعندما سألته عن خط سيره، برر قائلاً: «ده طريق مختصر»، ثم نزل عن مركبته معللاً أن هناك عطلا في التوكتوك وتفاجأت به يخرج سكيناً ويلوح به في وجهي ويريد الاعتداء علي بعد أن نجح في الانفراد بي في هذه المنطقة الخلاء غير المأهولة بالسكان.

الفتاة الصومالية: حاولت الاستنجاد بأي شخص ولكن المكان كان خاليا

واستطردت الفتاة الصومالية باكية «حاولت الاستنجاد بأي شخص لينجدني من يده ولكن المكان كان خاليا تماماً، الأمر الذي جعله يظن أنه بذلك تمكن مني»، وتكمل: «تمكنت من سحب السكين من يده وحاولت تهديده به ليتراجع عما يدور في رأسه ولكنه لم يستجب وبدا مستهزئاً تماما وغير مبالٍ لما أقول».

الفتاة الصومالية: سحبت السكين وطعنته دفاعا عن شرفي

وواصلت «كررت طلبي بأن يتراجع عني ولكن لم يستمع إليّ، وظل يقترب أكثر محاولاً الاعتداء عليّ، لأجد نفسي أسدد إليه طعنة سقط على أثرها، لم يخطر ببالي للحظة أنه قد مات، وهرعت مسرعة إلى أقرب قسم شرطة لتحرير بلاغ ضد هذا السائق باختطافي ومحاولة الاعتداء الجنسي علي لتصطحبني القوة الأمنية إلى مكان الواقعة وتجد المتهم صريعاً قد وافته المنية على أثر الطعنة التي قمت بتسديدها إليه دفاعًا عن شرفي».