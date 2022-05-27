مصرع شاب غرقا بالبحيرة.. سيارته انقلبت في ترعة المحمودية

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب سيارته الملاكي في ترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى المحمودية تستقبل جثة الشاب

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية بنطاق ذات المركز وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

سقوط السيارة أمام عزبة الفار

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «إبراهيم.ج.ا»، 24 عاما، في مياه ترعة المحمودية أمام عزبة «الفار»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كان قد لقي شاب مصرعه غرقا أمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور جثة شاب جراء غرقه بترعة المحمودية، وجري حفظ الجثة، وتحرير المحضر اللازم.

بالانتقال تبين وفاة " طه خميس طه 37 سنة وتم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.