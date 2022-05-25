السلطات الفلسطينية تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين في تونس

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن السلطة الفلسطينية تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين في تونس، بعد وجود معلومات تفيد بأن القارب كان يوجد به عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إنه يتم متابعة حادث غرق القارب من خلال السفارة الفلسطينية في تونس، على مدار الساعة، لافتاً إلى نجاة سيدتين فلسطينيتين من حملة الوثائق السورية.

وأضاف «الديك» أن السفارة في تونس أرسلت وفدًا رسمياً لولاية صفاقس، التي وقع الحادث بالقرب من سواحلها؛ للتأكد من معلومات تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين.

غرق قارب هجرة غير شرعية في تونس

وأعلنت السلطات التونسية من خلال خفر السواحل، وقوع حادث غرق قارب هجرة غير شرعية كان يحمل على متنه 100 مهاجر، لافتة إلى أنه تم إنقاذ 24 مهاجرا بالإضافة إلى انتشال جثة، مؤكدين أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.