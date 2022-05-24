وفاة أب بعد ساعات على غرق ابنه بالدقهلية.. لم يتحمل فراقه (فيديو)

خيمت حالة من الحزن على قرية «ميت طريف»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة شاب غرقاً في الترعة المارة من أمام القرية، عندمنا نزل الترعة لينظف نفسه من تراب دراسة القمح، فجرفه التيار ولقى مصرعه غرقاً، وما هي إلا لحظات فور علم والده بغرقه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر، حزناً على ابنه، وسط دهشة أهالي القرية، الذين خرجوا بالمئات لتشييع الأب إلى مثواه الأخير.

تشييع جنازة أب وابنه في الدقهلية

وشيع أهالي القرية جثماني الشاب «عبد الرحمن محمد السيد نعمة الله»، ووالده «محمد السيد نعمة الله، 40 سنة، في جنازة مهيبة خرجت فيها القرية بالكامل حزنا عليهما، وسط حالة من البكاء الهستيري والحزن الشديد من أسرتهم.

شهود يروون تفاصيل غرق الابن

وأكد عدد من أهالي القرية لـ«الوطن» أن الابن كان يعمل في دراسة القمح ليساعد والده علي تكاليف الحياة، وبعد انتهاء عمله، ونتيجة لوجود كميات كبيرة من تبن القمح والعفار على ملابسه وجسده، نزل «ميت طريف» لينظف ملابسه إلا أنه جرفه التيار وغرق، لعدم إجادته السياحة.

وبدأ الأهالي البحث عنه لأكثر من ساعة حتى عثروا علي الجثة في مكان يبعد عن مكان غرقه حوالي 10 متار، وانتشلوا الجثة، ونقلوه إلي بيته، وعندما شاب الأب جثة ابته فقد الوعي وأحضروا له الطبيب والذي أكد وفاه، وأكدوا أنه كان يعاني من مرض السكر.

وبعد البحث عنه لأكثر من ساعة تم العثور عليه، وبعد بعد حوالي 10 أمتار من مكان غرقه، ووالده مصاب بالسكر، ولما وجد ابنه دخل عليه جثة سقط علي الأرض وتبين أنه توفي

وتبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب في الترعة المارة من أمام قرية ميت طريف التابعة لدائرة المركز .

ورود بلاغ بغرق شاب في ترعة «ميت طريف»

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي عبد الرحمن محمد السيد، 14 سنة وبالفحص تبين وأنه نزل بهدف الاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجري انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر لازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.