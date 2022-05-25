غرق شاب في الرياح التوفيقي ببنها

تكثف الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية جهودها لانتشال جثة طالب غرق في مياه نهر النيل ببنها، بعد أن نزل إلى المياه للاستحمام هربًا من حرارة الجو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما تجمع المئات من المواطنين على الشاطئ في انتظار انتشال جثمان الطالب.

جهود مكثفة لانتشال الجثة

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنها بغرق طالب يدعى جمال محمد السيد، 16 سنة، توفى غارقًا في مياه النيل في منطقة منشية النور والحرس الوطني.

الأجهزة الأمنية تنتقل لمكان الحادث

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع غرق الشاب لانتشال الجثة، وتبين أن الطالب من منطقة منشية النور ببنها ونزل إلى مياه النيل بالمنطقة للاستحمام هربًا من درجة الحرارة فلقى مصرعه غرقًا بسبب عمق المياه وجار انتشال الجثة من نطاق بنها بمحافظة القليوبية.

وتحرر المحضر اللازم وجار سؤال أهلية المتوفي.

وفاة أب بعد غرق ابنه في الدقهلية

وفي سياق منفصل، خيمت حالة من الحزن على قرية «ميت طريف»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة شاب غرقًا في الترعة المارة من أمام القرية، عندما نزل الشاب إلى الترعة لينظف نفسه من تراب دراسة القمح، فجرفه التيار، وغرق، وشارك والده في البحث عنه في المياه، وعندما شاهد جثته في البيت شعر بحالة إعياء وسقط على الأرض مغشيًا عليه، وأحضروا له الطبيب إلا أنه فارق الحياة وجرى دفنهما في جنازة واحدة وسط دهشة أهالي القرية، الذين خرجوا بالمئات لتشييع الأب إلى مثواه الأخير.