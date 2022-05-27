الذهب يعاود الارتفاع عالميا.. والأوقية تسجل 1858 دولارا

ارتفع الذهب فوق 1858 دولارًا للأوقية في البورصات العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وكان في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، مستفيدًا من الضعف الأخير في الدولار.

أدنى مستوى لسعر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية

و سجل الدولار أدنى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث خفض المتداولون توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية وسط مؤشرات على أن البنك المركزي قد يبطئ أو حتى يوقف دورة التشديد النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن معظم المشاركين يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو للتغلب على التضخم.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و4 مايو فإن العديد من أعضاء «الفيدرالي»، يرون أن التعجيل بإزالة تشديد السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات النقدية المتبعة.

ومع ذلك، اعتقد العديد من المسؤولين أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجالًا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم آثار تشديد السياسة، مع مراقبة الآفاق الاقتصادية المتطورة بعناية.

توقعات بتراجع الأسعار بنهاية الربع الجاري

وتوقعت مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الذهب عند 1826.20 دولار للأوقية بنهاية هذا الربع، على أن يتم التداول عند 1766.56 دولار في غضون 12 شهرًا.

وبلغت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وخلال فترة إغلاق الاقتصادات، التي شهدت لجوء المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات اللايقين.