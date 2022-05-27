سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27-5-2022 في محلات الصاغة

يهتم العديد من الأشخاص بالمعدن الأصفر ويبحثون عن أسعاره خاصة في ظل تذبذبها خلال الفترة الماضية بين الارتفاع والانخفاض، لذا يبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمختلف أعيرته.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، لذا تقدم بوابة «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم نحو 1194 جنيه للبيع، و1201 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1045 جنيهًا للبيع، و1051 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022، نحو 896 جنيها للبيع، و901 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأيضا سجل سعر الجنيه الذهب 8360 جنيهًا للشراء، اليوم الجمعة الموافق 27 مايو في محلات الصاغة.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب، 1,194,000 جنيه للبيع، و1,205,714 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1109 جنيهات، بما يعادل 59.61 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 970.74 جنيه، بما يعادل 52.16 دولار وذلك في أسواق المال.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,766 جنيه، بما يعادل 417.31 دولار في أسواق المال اليوم الجمعة الموافق 27 مايو الحالي.

وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 832.06 جنيه، بما يعادل 44.71 دولار.