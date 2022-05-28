سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 28-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمجوهرات عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 28 مايو الجاري، فضلًا عن باقي الأعيرة كسعر الأوقية والجنيه الذهب وغيرها من المعادن الصفراء، وذلك بالتزامن مع معاودة الارتفاع عالميا، حيث ارتفع فوق 1858 دولارًا للأوقية في البورصات العالمية خلال تعاملات أمس الجمعة.

واليوم 28 مايو، تقدم بوابة «الوطن» أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها يوميًا وعلى مدار الساعة، وجاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

ووسط تذبذب في أسعار الذهب محليا وتوقعات الخبراء بعدم الصعود الكبير مرة أخرى كما شهدت الفترة الماضية، جاءت تفاصيل أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بيع نحو 1.194 و 1.201 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1.045 للبيع و1.051 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 896 جنيهًا للبيع، و901 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، نحو 8.360 جنيه للبيع و8.408 جنيه للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم السبت، للبيع 1.194.286 وشراء 1.201.143.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 815.68 جنيه، بما يعادل 44.74 دولار في أسواق المال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7613 جنيهًا، بما يعادل 417.60 دولار، فيما وصل قيمة وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1088 جنيهًا، بما يعادل 59.66 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 951.63 جنيه، بما يعادل 52.20 دولار.