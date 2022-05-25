توقعات بانخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة.. «بتتغير كل ساعة»

عاودت أسعار الذهب، الارتفاع مرة أخرى، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو، حيث سجلت مختلف الأعيرة مستوى جديداً من الارتفاع، بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 2% طبقاً لقرار البنك المركزي، حيث يتغير سعر جرام الذهب بين الحين والآخر على مدار الـ 24 ساعة، وذلك حسب سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما تسببت الأسعار المذبذبة وغير الثابتة في قلق الكثيرين ممن يرغبون في بيع الذهب أو شرائه.

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قرابة الـ1280 جنيها، لينخفض سعره بمقدار 109.5 جنيهاً عن الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قرابة 1110 جنيهات لينخفض بمقدار 95 جنيهاً عن الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قرابة 940 جنيهاً لينخفض سعره بمقدار 90.5 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وقالت نهى أبو الغيط، من تجار الذهب بمحافظة الفيوم، لـ«الوطن»،إن سعر الجنيه الذهب سجل اليوم 8465 جنيهاً، موضحةً أن وزنه يبلغ 8 جرامات من عيار 21، متوقعة انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

الناس خايفين من الذهب

وأشارت «نهى»، إلى أن الكثيرين يشعرون بالقلق جراء تذبذب أسعار الذهب وعدم استقراره، موضحةً أنّ من يمتلك ذهبًا لا يقبل على بيعه وينتظر ارتفاع الأسعار بصورة أكبر ليحقق أرباحا مالية طائلة من فارق السعر، بينما من يريد الشراء ينتظر انخفاض السعر وشراء كمية أكبر بمقابل مادي أقل.

تصميمات جديدة لجذب العملاء

وكشفت «نهى» عن وجود تحركات لتنشيط حركة البيع والشراء من خلال توفير تشكيلات وتصميمات جديدة من الذهب، وتوفير أشكال خفيفة الوزن تصلح للشبكة.