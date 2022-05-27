ميناء دمياط يستقبل 1703 عجول تسمين ويصدر 3385 طن رمل زجاجي

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 1703 رؤوس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 390 طنا، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة.

تصدير 16275 طن بضائع

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16275 طنا، تشمل 6450 طن يوريا، و3385 طن رمل زجاجي، و2040 طن مولاس، و4400 طن بضائع متنوعة.

استيراد 43581 طنا من البضائع

وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 43581 طنا، تشمل 2936 طن أبلاكاش، و3496 طن خردة، و636 طن مواسير، و793 طن خشب زان، و33753 طن ذرة، و264 طن فول صويا.

رصيد صوامع ومخازن القمح

أشار الميناء إلى أن حركة الصادر من الحاويات، بلغت 127 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة، وصل إلى 50 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 873 حاوية مكافئة.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، من القمح 16995 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 317899 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5166 شاحنة.