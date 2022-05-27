جهات التحقيق تصرح بدفن ضحايا حادث مزرعة أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بدفن جثث الضحايا الـ5 الذين تم العثور عليهم مذبوحين داخل إحدى المزارع وفيلا بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد التابعة للسادس من أكتوبر، بعدما انهوا أسرة الضحايا إجراءات تصريح الدفن داخل مشرحة زينهم، وتم نقلهم إلى مقابر العائلة بقرية برقاش بمنطقة منشأة القناطر لتشييع جثامينهم.

حالة من الحزن والأسى تسيطر على أهالي قرية برقاش

كانت حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية برقاش التابعة لمحافظة الجيزة مسقط رأس الخفير وأسرته الذين لقوا حتفهم بصورة بشعة في الريف الأوروبي بالشيخ زايد، بعد سماع خبر مقتل «عم عادل» صاحب الـ54 عامًا، وأسرته المكونة من ابنتيه «هناء» 24 عامًا، و«منار» 17 عامًا، وحفيديه «شهد» 6 أعوام و«مروان» 5 أعوام.

أحد الجيران: لحد دلوقتي مش مصدقين إن عم عادل وأولاده اتدبحوا بالشكل ده

الامر لم يتحمله أحد من الجيران أو الأهل والأقارب وتحدث أحد أقارب المجني عليهم لـ«الوطن» خلال بث مباشر عن جريمة مقتل الخفير وأسرته بقوله: «لحد دلوقتي مش مصدقين إن عم عادل وأولاده اتدبحوا بالشكل المرعب ده، الراجل ده كان في حاله ولسة شغال في المزرعة دي من أربع شهور بس والبلد كلها في برقاش زعلانة عليه».

فيما كلفت جهات التحقيق وحدة البحث بتكثيف جهودها وسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف غموضها والوقوف على ملابساتها للتعرف على الجاني مرتكب الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والتعرف على أسباب الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وطلبت من عناصر الطب الشرعي تقريرا وافيا مفصل بأسباب الوفاة، وتتابع النيابة العامة التحقيق في الواقعة.