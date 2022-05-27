خزائن الذهب الأصفر بالفيوم.. 40 ألف طن قمح تدخل صوامع طامية حتى الآن

رغم بدء موسم حصاد القمح هذا العام مبكرا، حيث انطلق في بداية شهر أبريل، إلا أنّه ما يزال مستمرا حتى الآن، وسط إقبال متزايد على توريد الذهب الأصفر للصوامع والشون المختلفة، أبرزها صومعة طامية التي تستقبل ما يقرب من 2000 طن يوميا، بدءا من الثامنة صباحا حتى الحادية عشر مساءً، ليتمكن المزارعون والموردون كافة، من تسليم كميات الأقماح بصورة يومية، في ظل إجراءات تنظيمية مشددة لمنع تكدس السيارات داخل الصوامع.

توريد 40 ألف طن قمح

قال صلاح حلمي حرب، مدير صوامع طامية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إجمالي ما تسلمته الصوامع من الذهب الأصفر، بلغ 40 ألفا و174 طنا و801 كيلو قمح حتى الآن، موضحا أنّ الصوامع تستقبل ما يقرب من 1000 إلى 1800 طن بصورة يومية، منذ بداية الموسم.

توريد أكثر من 1000 طن اليوم

أشار مدير صوامع طامية، إلى تسلّم 1093 طنا و879 كيلو قمح، اليوم الجمعة، بينها 906 أطنان و871 كيلو بدرجة نقاء 23.5، وهي أعلى درجة نقاء، و164 طنا و151 كيلو بدرجة نقاء 23، وهي المتوسطة، و22 طن و857 كيلو درجة نقاء 22.5، التي تعتبر أقل درجة نقاء ونظافة.

مراحل توريد القمح للصوامع

كشف المهندس عماد محمود الحداد، مدير الإدارة الزراعية بطامية، أنّ التسليم يتم من خلال عدة مراحل، تبدأ باصطفاف السيارات والجرارات والتروسيكلات المحملة بالقمح، في طوابير خارج سور الصوامع، ثم تبدأ في الدخول بالدور، حيث يتم أخذ عينات من كل جوال قمح على السيارة، ويوضع أمام لجنة مكونة من: محمود مسعود مسؤول هيئة سلامة الغذاء، ومدير الصوامع، ومندوب من مديرية الزراعة، لتحديد درجة نقاء القمح.

تسجيل البيانات وتفريغ الحمولة

أضاف الحداد، أنّ المرحلة الثانية، تشهد تسجيل اسم صاحب القمح، ودرجة النقاء في الدفتر، ثم يتوجه إلى منطقة البسكول لوزن الحمولة، ويحصل على ورقة بالوزن، ثم يذهب إلى منطقة التفريغ، حيث يتم تفريغ القمح على شبكة تُشبه المصفاة، تمتص القمح من فوقها، ليتم بعد ذلك سحب الأتربة منه، ويدخل في باقي مراحل الحفظ داخل الصوامع.

الموسم ما يزال مستمرا

في نهاية حديثه، لفت مدير إدارة طامية الزراعية، إلى أنّ موسم حصاد القمح ما يزال مستمرا، لكنه أوشك على الانتهاء، نظرا لأنّ مركز طامية، من أول المراكز، التي بدأت في حصاد وتوريد القمح للصوامع.