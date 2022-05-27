بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم.. بينها مدارس فندقية

اقترب ظهور موعد نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي ينتظرها المئات من أسر الطلاب بمحافظة الفيوم، ويقفون حائرين يفكرون في مصير أبنائهم بعد ظهور النتيجة، منهم من يرغب في إلحاق أبنائه بالثانوية العامة، وآخرون يبحثون عن بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم، هرباً من شبح الثانوية، وفي نفس الوقت لتوفر تلك البدائل مستقبلاً جيداً لأبنائهم سواء في الحياة الدراسية أو العملية حتى لا يشعروا بالندم لعدم التحاقهم بالثانوية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أبرز بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها.

بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم

وتضم محافظة الفيوم عدة بدائل للثانوية العامة 2022، جميعها تكون ذات مستقبل جيد يتفوق في بعض الأحيان على الثانوية العامة، منها ما هو خاص بمجال التمريض، بالإضافة إلى مجال السياحة والفنادق، والصناعي والتجاري، والتعليم المزدوج والمتقدم، والتي تحصل معظمها على مجموع أقل من الثانوية العامة، ويمكن مواصلة التعليم بعد التخرج منها والالتحاق بكليات مختلفة، بينها كليات الهندسة والتمريض.

البدائل الفندقية للثانوية العامة

تُعد المدارس الفندقية أبرز بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم، نظراً لكونها تضمن الكثير من فرص العمل للطلاب في مجالي السياحة والفنادق عقب تخرجهم، بينما يفضل الكثيرون من خريجي المدارس الفندقية مواصلة تعليمهم بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق، وعقب تخرجهم يسافرون إلى المحافظات الساحلية للعمل ومنهم من يسافر للخارج، وأبرزها مدرسة الفيوم الفندقية المتقدمة، والمدرسة الفندقية بدمو.

التمريض ضمن بدائل الثانوية العامة

ويُقبل المئات من أهالي محافظة الفيوم على إلحاق أبنائهم بمدارس التمريض ضمن بدائل الثانوية العامة 2022، حيث يعتبرونها أقصر طريق للالتحاق بكلية التمريض بعيداً عن الثانوية العامة ومشاقها وأعبائها المادية فيما يخص الدروس الخصوصية، حيث يتقدم في كل عام عشرات الطلاب والطالبات للالتحاق بمدارس ومعاهد التمريض، ثم يكملون دراستهم الجامعية بعد ذلك.

المدارس المتقدمة ومبارك كول

وتحل المدارس المتقدمة نظام الثلاث والخمس سنوات، بالإضافة إلى مدرسة مبارك كول، مكانة هامة ضمن بدائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم، خصوصاً بعد أن التحق العديد من خريجي المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات بكليات الهندسة في مختلف التخصصات أبرزها الكهرباء والميكانيكا، خلال الأعوام الماضية بكل سهولة ويسر، ودون الحصول على دروس خصوصية، بالإضافة إلى كليات التجارة.

أبرز البدائل المتقدمة للثانوية العامة

ومن أبرز تلك المدارس أيضا، مدرسة علي فراج التجارية المتقدمة، ومدرسة هوارة الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات، والفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وطيبة للتعليم والتدريب المزدوج، والفيوم الصناعية الميكانيكية.