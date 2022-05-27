«غرفة السياحة»: سعر رحلات الحج يبدأ من 82 ألف جنيه ويصل إلى 500 ألف

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن أسعار تذاكر الحج لهذا العام وفق ما أعلنته مصر للطيران، 17 ألف جنيه لمدة من 22 يوما وأكثر، وتزيد ألف جنيه حال رغب العميل الذهاب إلى المدينة المنورة.

فاروق: أسعار الحج لهذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أسعار الحج لهذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه للحج الاقتصادي، وتصل إلى 500 ألف جنيه، بحسب الإقامة والخدمات الترفيهية التي يحتاجها العميل.

تشديدات من الحكومة المصرية والسعودية على الإجراءات الاحترازية

وتابع: «توجد تشديدات من الحكومة المصرية والسعودية على الإجراءات الاحترازية حتى لا يصاب أي من الحجاج المصريين بفيروس كورونا، وتعمل الحكومة حاليا على التحول الرقمي في كثير من الأمور، وهو ما عكسته موافقة مجلس النواب، على إطلاق بوابة الحج والعمرة، التي ستكون الرافد الأساسي لتلك الرحلات».

وأوضح أن البوابة تتيح للمواطن رفع أوراقه حتى يستطيع الدخول للتقديم على حج القرعة أو شركات السياحية المسجلة على البوابة عبر رقمه القومي والتأكد من بياناته، و في حال كانت هناك أخطاء فعليه تصحيحها.