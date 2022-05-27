إنقاذ 36 شخصا من الغرق وتسليم 48 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

نجح رجال الإنقاذ بشواطئ رأس البر بمحافظة دمياط، في إنقاذ 36 شخصا من الغرق، وتسليم 48 طفلا تائها إلى ذويهم، ليغادر الجميع الشاطئ بسلام قبل غروب الشمس، في إطار خطة متكاملة لتوفير جميع الخدمات اللازمة للمصطافين، ورواد مدينة رأس البر.

إقبال كبير على شواطئ رأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الأهالي والوافدين من المصطافين، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، والهروب من درجات الحرارة العالية، وكان الإقبال غير مسبوقا على الحدائق والمتنزهات، خاصة منطقة اللسان التي تجمع فيها رواد رحلات اليوم الواحد، الذين يفضلون الاستمتاع بغروب الشمس بتلك المنطقة التي تعد نقطة التقاء مياه النيل بمياه البحر المتوسط.

جاهزية منظومة الإنقاذ لمواجهة حالات الغرق

كانت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، قد أعلنت استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين على المدينة اليوم الجمعة، بمنظومة الإنقاذ لحالات الغرق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الشواطئ، لعدم استغلال الوافدين، بجانب مراعاة الالتزام بالعقد المبرم مع مستأجري الشواطئ.

وقال المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن شواطئ المدينة، استقبلت اليوم أعدادا كبيرة من المصطافين والرواد، لافتا إلى تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و5 خيم للإسعاف، و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية، وكل خدمات الشاطئ، وفريق ومعدات الإنقاذ، لتوفير جيمع الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.