إنقاذ 16 شخصا من الغرق وتسليم 18 طفلا تائها لذويهم في مصيف رأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين الهارببن من درجات الحرارة المرتفعة، إلى مياه البحر المتوسط، وأعلن وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر، انتهاء نهار الجمعة بشواطئ رأس البر دون تسجيل أي حالات غرق.

إنقاذ 16 شخصا من الغرق وتسليم 18 طفلا تائها

وأضاف أنه جرى إنقاذ 16 شخصا من الغرق، وتسليم 18 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا بخير، وذلك في إطار خطة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

استقبلت شواطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط، آلاف المصطافين ورواد المدينة، إذ جرى تزويد الشاطئ بـ4 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 خيم للإسعاف، و33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

زحام كبير على شارعي النيل وبورسعيد

وشهدت المنطقة الأولى وشارع النيل مساء اليوم الجمعة، زحاما كبيرا وتكدسا للسيارات الملاكي في شارع بورسعيد، ويحرص آلاف المواطنين على قضاء ليلتهم بشارع النيل ومنطقة اللسان والاستمتاع بالأجواء الصيفية وتناول الأطعمة الشهيرة بالمطاعم المختلفة ومشاهدة لحظات الغروب من منطقة اللسان.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت قرارا بمنع دخول سيارات السرفيس إلى قلب مدينة رأس البر، ومنع أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من الدخول إلى قلب المدينة، وتخصيص موقف لها بشارع 109، على أن يجري توفير سيارات طفطف وسيارات كهربائية لنقل المصطافين إلى داخل المصيف.